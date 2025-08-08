Москва пропонує Китаю нафту зі знижками – деталі

Китайським імпортерам пропонують термінові поставки російської нафти флагманської марки Urals, що сигналізує про зміни на глобальному нафтовому ринку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Трамп подвоїв мита на індійський імпорт за закупівлі у Москви

Президент США Дональд Трамп оголосив про подвоєння мит на весь індійський імпорт як покарання за закупівлі російської нафти.

Зараз дивляться

Цей крок спонукав державні нафтопереробні заводи Індії відмовитися від закупівель і шукати альтернативні постачання, звільнивши значні обсяги для потенційного перенаправлення до Китаю.

Постачання Urals із надходженням у жовтні рекламуються покупцям за нижчими цінами, що викликає інтерес у державних і приватних НПЗ, які наразі ведуть перемовини щодо вантажів.

— Хоча Індія суттєво скорочує спотові закупівлі з Росії, деякі китайські НПЗ отримали кілька вантажів Urals з постачанням у жовтні, – зазначив аналітик Energy Aspects Цзянань Сун.

За його словами, хоч Китай і є покупцем номер один російської нафти, місцеві НПЗ переважно купують сорт ESPO зі східної частини Росії.

Імпорт Urals зі західних портів зазвичай не входить до звичного попиту китайських переробників через географічну відстань і високі транспортні витрати.

Нараз трейдери ведуть перемовини з потенційними китайськими покупцями щодо постачання Urals за ціною з надбавкою $1,5 за барель до котирувань Brent.

Це нижче від попередньої різниці на $2,5 наприкінці минулого тижня.

Попри потенційний інтерес Китаю, залишається незрозумілим, чи Пекін зможе компенсувати втрату індійського попиту на тлі торговельної напруженості з Вашингтоном.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати також можуть запровадити мита для Китаю.

Сун додав, що Urals не є базовим сортом для китайських державних НПЗ, що обмежує інтерес країни до стратегічного накопичення.

Китайські державні підприємства будуть обережними щодо придбання додаткових російських барелів на тлі торгових перемовин між США та Китаєм.

Нещодавно чотири танкери, які перевозять російську нафту застрягли біля берегів Індії.

Це сталося через відмову місцевих нафтопереробних заводів приймати вантажі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.