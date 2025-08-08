MQM-172 Arrowhead: американський дрон, створений за зразком Shahed

Американські спеціалісти створили безпілотний апарат MQM-172 Arrowhead, який є покращеною версією іранського дрона Shahed 136. Цей новий безпілотник уже було представлено професійній спільноті, проте подробиці щодо його технічних характеристик поки не стали публічними.

Про розробку повідомила аналітична група International Defence Analysis (IDA), яка опублікувала знімок MQM-172 Arrowhead у своєму офіційному акаунті в соцмережі X (раніше Twitter) в ніч на 7 серпня.

The MQM-172 “Arrowhead” is the second and upgraded US made version modeled after the Iranian Shahed drone. ???? Via: @lfx160219 pic.twitter.com/NFy5BlIxja — International Defence Analysis (@Defence_IDA) August 7, 2025

MQM-172 Arrowhead: характеристики

За даними IDA, MQM-172 Arrowhead – це модернізована американська версія, створена за зразком іранського дрона Shahed 136, і це вже друга версія такого типу безпілотника.

Відомо, що ця модель більша за розмірами і буде використовуватися як мішень для оборонних систем.

Виробник оголосив, що MQM-172 Arrowhead, ціна на які дуже демократична, можуть вироблятися у великих масштабах.

Що відомо про американські аналоги Шахедів

Нагадаємо, що раніше був презентований дрон LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), створений арізонською компанією SpektreWorks. Він розроблений для імітації тактики та зовнішнього вигляду Shahed, з трикутним дельтаподібним крилом і поршневим двигуном.

Дрон має слугувати навчальною ціллю для тренування ППО, а також тестування систем захисту від низьковартісних ударних дронів.

Основна мета створення – це забезпечити США та їхніх союзників дешевою та ефективною платформою для масових ударів, розвідки й комунікації.

LUCAS зовні схожий на Shahed-136 та має характерне дельтаподібне трикутне крило і оснащений поршневим двигуном.

Технічні характеристики LUCAS:

Запуск: катапульта, запуск з транспортного засобу, ракетний прискорювач

Корисне навантаження модульне, включає ударні заряди, розвідувальне та комунікаційне обладнання

Підтримує 12V та 28V системи електроживлення з можливістю перемикання під час польоту

Система управління сумісна з мультидоменною мережею комунікацій, забезпечує зв’язок і координацію між безпілотниками

Це одночасно ударний безпілотник, платформа для розвідки, ретранслятор сигналу, навчальна ціль

Відомо, що LUCAS базується на платформі FLM 131 і важить менше 600 кг, що відповідає класу групи 3 безпілотних авіасистем. Запуск може відбуватися за допомогою катапульти або ракетного прискорювача, що дає змогу використовувати дрон у різних умовах без потреби в складній інфраструктурі.

Дрон підтримує різні варіанти корисного навантаження, а саме ударне, розвідувальне, електронної війни та комунікаційне. Система управління дозволяє перемикати функції дрона під час польоту, а живлення забезпечується як 12В, так і 28В джерелами.

LUCAS інтегрується у мережу мультидоменного зв’язку, де виконує функції ретранслятора для підтримки зв’язку у складних бойових умовах.

Для чого використовується американський аналог Шахедів LUCAS

Головне призначення LUCAS – це навчальні цілі для підготовки операторів протиповітряної оборони, а також тестування та удосконалення систем ППО.

Окрім того, дрон може виконувати бойові завдання в ролі ударного апарату, зокрема масовані атаки на системи протиповітряної оборони ворога.

Серед ключових переваг – низька вартість виробництва та гнучкість у застосуванні, що робить його вигідною відповіддю на використання Росією та Іраном дешевих масових ударних дронів.

