Німеччина створює Раду з питань національної безпеки
Про це повідомляє dpa.
Узгодження між міністерствами вже розпочалося
За інформацією агентства, робота над погодженням проєкту між відомствами вже стартувала.
Джерела в уряді повідомляють, що регламент роботи Ради планують ухвалити на засіданні Кабміну, запланованому на 27 серпня.
Штаб-квартира нового органу буде розташована в канцелярії канцлера, що дозволить уряду ухвалювати обґрунтовані рішення і використовувати стратегічне прогнозування для виявлення середньострокових і довгострокових загроз.
— Цей орган дозволить уряду ухвалювати обґрунтовані рішення і використовувати стратегічне прогнозування для виявлення середньострокових і довгострокових загроз, – повідомляють урядові джерела.
Створення ради було включено до коаліційної угоди між консервативним блоком ХДС/ХСС і лівоцентристською Соціал-демократичною партією.
Раду очолюватиме канцлер, до її складу увійдуть провідні міністри, представники федеральних земель Німеччини та посадові особи союзних країн і організацій, включаючи Європейський Союз і НАТО.
Орган збиратиметься в разі криз, а також розроблятиме довгострокові стратегії.
До участі в раді також будуть запрошені провідні німецькі експерти в галузі безпеки.