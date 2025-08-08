Німеччина створює Раду з питань національної безпеки

Німеччина робить кроки до створення Ради національної безпеки, аби підвищити узгодженість та ефективність своєї безпекової політики.

Про це повідомляє dpa.

Узгодження між міністерствами вже розпочалося

За інформацією агентства, робота над погодженням проєкту між відомствами вже стартувала.

Джерела в уряді повідомляють, що регламент роботи Ради планують ухвалити на засіданні Кабміну, запланованому на 27 серпня.

Штаб-квартира нового органу буде розташована в канцелярії канцлера, що дозволить уряду ухвалювати обґрунтовані рішення і використовувати стратегічне прогнозування для виявлення середньострокових і довгострокових загроз.

Створення ради було включено до коаліційної угоди між консервативним блоком ХДС/ХСС і лівоцентристською Соціал-демократичною партією.

Раду очолюватиме канцлер, до її складу увійдуть провідні міністри, представники федеральних земель Німеччини та посадові особи союзних країн і організацій, включаючи Європейський Союз і НАТО.

Рада, сформована за прикладом подібних структур у США та Великій Британії, опікуватиметься широким спектром питань національної безпеки — від внутрішньої та зовнішньої до цифрової й економічної.

Орган збиратиметься в разі криз, а також розроблятиме довгострокові стратегії.

До участі в раді також будуть запрошені провідні німецькі експерти в галузі безпеки.

