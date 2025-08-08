Пентагон зможе повертати призначену для України зброю до арсеналів США – CNN

Заступник міністра оборони США з політичних питань Елбрідж Колбі підготував меморандум, який уповноважує Пентагон відкликати зброю, раніше виділену для Збройних сил України.

Про це 8 серпня повідомив телеканал CNN з посиланням на власні джерела.

Пентагон зможе забирати надану Україні зброю

– Меморандум надає Міноборони право забирати назад зброю, передбачену для України. Цей крок підриває запевнення президента США Дональда Трампа, що США намагаються дати Україні те, що їй потрібно, – зазначило джерело.

Однак, за інформацією джерел, Пентагон, ймовірно, поки не припиняв постачання жодного виду озброєння Україні.

Зараз дивляться

Співрозмовники телеканалу додали, що поки незрозуміло, чи отримає Київ зброю в рамках нової політики Пентагону за Ініціативою з надання допомоги Україні у сфері безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

За цією програмою американська адміністрація не використовує наявні на складах запаси зброї, а закуповує нове озброєння спеціально для України.

У липні стало відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет призупинив постачання деяких видів озброєння Україні, базуючись на даних, наданих Елбріджем Колбі. Пізніше Дональд Трамп скасував це рішення.

Серед озброєння, яке, за інформацією Колбі, може бути в дефіциті для збройних сил США, називалися ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot та інші види зброї. Тому Гегсет призупинив передачу Києву десятків таких ракет.

Союзники США закупатимуть зброю для України

У липні Дональд Трамп оголосив, що союзники США по НАТО почнуть закуповувати у Вашингтона зброю, яку згодом можна буде передавати Україні. На той час згоду на закупівлю у США дали Німеччина та кілька скандинавських країн.

Джерела також повідомили, що Пентагон співпрацює з НАТО над створенням системи продажу озброєння європейським країнам, яке потім може бути передане Україні.

Планується відкриття спеціального банківського рахунку НАТО, куди надходитимуть кошти від цих операцій. Спочатку в проект буде інвестовано $10 млрд.

Київ має надати НАТО список бажаного озброєння, а головнокомандувач європейськими силами НАТО Алекс Грінкевич вирішуватиме, чи є у США достатні запаси необхідного обладнання в арсеналах перед його продажем європейським партнерам.

Фото: DOD

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.