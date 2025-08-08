Підтримка канцлера ФРН обвалилася до рекордно низького рівня

У Німеччині консервативний уряд канцлера Фрідріха Мерца зіткнувся з найнижчим рейтингом схвалення за час свого правління майже через 100 днів після вступу на посаду.

Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на опитування телеканалу ARD.

Підтримка уряду впала на 10 відсоткових пунктів за місяць

За даними дослідження, задоволення роботою уряду серед німецьких респондентів різко знизилося: тільки 29% опитаних висловили схвалення, що на 10 відсоткових пунктів менше порівняно з минулим місяцем.

Це найгірший результат із моменту вступу уряду на посаду на початку травня.

Як зазначає dpa, наступної середи виповнюється 100 днів від моменту приходу уряду Мерца до влади.

Опитування також засвідчило, що 69% респондентів не задоволені або зовсім не задоволені роботою керівної коаліції.

Сам канцлер Мерц також відчуває значну втрату довіри з боку громадськості.

Лише 32% респондентів заявили, що задоволені його керівництвом, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж у попередньому місяці.

Дві третини німців тепер висловлюють невдоволення роботою канцлера.

Опитування, проведене соціологічною службою Infratest dimap, було здійснено серед 1 321 виборця з правом голосу з понеділка по середу цього тижня, що забезпечує репрезентативність результатів.

Нагадаємо, що Фрідріх Мерц став новим канцлером Німеччини на початку травня 2025 року.

