Саміт Трампа і Путіна може відбутися наступного тижня: що відомо про можливе місце

Саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися уже наступного тижня. Серед можливих місць називають Угорщину, Рим, Швейцарію та Об’єднані Арабські Емірати.

Про це повідомляє Fox News.

Що відомо про можливу зустріч Путіна та Трампа

Журналісти з посиланням на власні анонімні джерела, ознайомлені з плануванням можливої зустрічі, повідомляють, що хоча точне місце поки що не визначене, є чотири можливих варіанти – Рим, ОАЕ, Угорщина чи Швейцарія.

Однак очікується, що саміт може зірватись, оскільки президент України Володимир Зеленський попередив чиновників щодо положення Конституції України, які вимагають, щоб відбувся всенародний референдум щодо будь-яких територіальних поступок.

Ця зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним буде першою з моменту повернення Трампа на президентську посаду.

На думку ЗМІ, ця подія – особливо важлива в контексті повномасштабної війни РФ проти України, однак немає жодних гарантій, що вона сприятиме припиненню бойових дій.

Трамп, виступаючи пізніше перед журналістами в Білому домі, не відповів на запитання про можливе місце зустрічі з Путіним і Зеленським.

Натомість він сказав, що “є дуже хороша перспектива, що ця зустріч відбудеться”.

Президент США відмовився прогнозувати, наскільки він близький до досягнення угоди про припинення бойових дій, заявивши: “вже був розчарований цим”.

