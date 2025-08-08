Санкції США залишили російську нафту без індійського ринку – деталі

Рішення Індії скоротити імпорт російської нафти під тиском американських санкцій створює серйозну дилему для глобального енергетичного ринку, оскільки незрозуміло, хто забере мільйони “зайвих” барелів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Індійські НПЗ припиняють спотові закупівлі російської сировини

Минулого місяця Росія відвантажувала до Індії приблизно 1,7 млн барелів щодня.

Проте державні індійські нафтопереробні підприємства тепер зменшують обсяги термінових закупівель, очікуючи чіткої урядової позиції щодо торгівлі з Москвою.

Стратегія приватних переробників залишається невизначеною.

Як зазначили в агентстві, найімовірнішим кандидатом на поглинання надлишкових обсягів вбачається Китай.

Пекін ігнорує західні обмеження та активно імпортує енергоресурси з Росії та Ірану.

Втім, китайське керівництво остерігається критичної залежності від єдиного постачальника, особливо, в умовах уповільнення національної економіки.

— Якщо хто і зможе це зробити, то це китайці. Але якщо Трамп почне відкрито тиснути на Китай, чи варто йому взагалі зв’язуватися з цією сировиною?, – коментує аналітик Sparta Commodities Ніл Кросбі.

Додатковий стримувальний фактор – попередження Трампа про можливе посилення тиску на китайський імпорт російських енергоносіїв.

Ринкові ризики та альтернативні сценарії

Неспроможність розподілити великі обсяги нафти загрожує суттєвим підвищенням світових котирувань.

Експерти Capital Economics прогнозують можливе здорожчання на $10-20 за барель у разі виникнення дефіциту.

Китайські покупці отримують пропозиції російського сорту Urals із жовтневою поставкою.

Традиційно місцеві заводи надають перевагу далекосхідному ESPO та іранській сировині через логістичні та цінові переваги.

Аналітичні агентства оцінюють китайський потенціал переробки Urals у 400-700 тис. барелів щодня, що не покриває весь індійський обсяг.

Альтернативними напрямками можуть стати Туреччина, яка наразі споживає 6% російського нафтового експорту, або внутрішній російський ринок.

Москва здатна тимчасово складувати до 100 млн барелів та збільшити переробку на 500 тис. барелів щодня.

