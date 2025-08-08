США пропонують $50 млн за інформацію, що допоможе арештувати Мадуро

Сполучені Штати пропонують винагороду у розмірі $50 млн за інформацію, яка призведе до арешту самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це заявила генеральна прокурорка США Пем Бонді у зверненні у соціальній мережі X.

США оголосили винагороду за інформацію про Мадуро

– Сьогодні Міністерство юстиції США та Держдепартамент оголошують нагороду у розмірі $50 млн за інформацію, яка призведе до арешту Ніколаса Мадуро, – заявила Бонді.

Вона назвала Мадуро одним із найбільших торговців наркотиками в світі та загрозою національній безпеці.

Зараз дивляться

Генпрокурорка США звинуватила Мадуро у співпраці з бандою Трен-де-Арагуа та наркокартелем Сіналоа “для поширення смертоносних наркотиків та насильства в нашій країні”.

Раніше Сполучені Штати пропонували винагороду у розмірі $25 млн за інформацію, що допоможе арештувати Мадуро.

Нагадаємо, Україна не визнала результати президентських виборів у Венесуелі та відповідно Мадуро, як легітимного президента. Київ долучився до позиції Європейського Союзу.

У липні 2024 року у Венесуелі відбулися президентські вибори. Виборча комісія оголосила про переобрання Мадуро на третій термін із результатом 51,2% голосів проти 44% у Едмундо Гонсалеса. Проте незалежні екзит-поли та швидкі підрахунки показували, що Гонсалес насправді отримав 70%.

Після цього у столиці країни Каракасі спалахнули протести, за якими послідували розгони мітингарів. Мадуро заявив про затримання 2 тис протестувальників.

Уряди Сполучених Штатів, Аргентини, Перу, Уругваю та Еквадору визнали Гонсалеса переможцем голосування. Проте у січні відбулася “інавгурація” Мадуро.

Скриншот: X/AGPamBondi

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.