США пропонують $50 млн за інформацію, що допоможе арештувати Мадуро
Сполучені Штати пропонують винагороду у розмірі $50 млн за інформацію, яка призведе до арешту самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Про це заявила генеральна прокурорка США Пем Бонді у зверненні у соціальній мережі X.
США оголосили винагороду за інформацію про Мадуро
– Сьогодні Міністерство юстиції США та Держдепартамент оголошують нагороду у розмірі $50 млн за інформацію, яка призведе до арешту Ніколаса Мадуро, – заявила Бонді.
Вона назвала Мадуро одним із найбільших торговців наркотиками в світі та загрозою національній безпеці.
Генпрокурорка США звинуватила Мадуро у співпраці з бандою Трен-де-Арагуа та наркокартелем Сіналоа “для поширення смертоносних наркотиків та насильства в нашій країні”.
Раніше Сполучені Штати пропонували винагороду у розмірі $25 млн за інформацію, що допоможе арештувати Мадуро.
Нагадаємо, Україна не визнала результати президентських виборів у Венесуелі та відповідно Мадуро, як легітимного президента. Київ долучився до позиції Європейського Союзу.
У липні 2024 року у Венесуелі відбулися президентські вибори. Виборча комісія оголосила про переобрання Мадуро на третій термін із результатом 51,2% голосів проти 44% у Едмундо Гонсалеса. Проте незалежні екзит-поли та швидкі підрахунки показували, що Гонсалес насправді отримав 70%.
Після цього у столиці країни Каракасі спалахнули протести, за якими послідували розгони мітингарів. Мадуро заявив про затримання 2 тис протестувальників.
Уряди Сполучених Штатів, Аргентини, Перу, Уругваю та Еквадору визнали Гонсалеса переможцем голосування. Проте у січні відбулася “інавгурація” Мадуро.
Скриншот: X/AGPamBondi