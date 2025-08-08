Трамп анонсував підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном

Президент США Дональд Трамп заявив, що 8 серпня у Білому домі прийме лідерів Азербайджану та Вірменії, під час якої вони підпишуть мирну угоду.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social 7 серпня.

Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду

– Ці дві країни багато років перебували у стані війни, що призвело до загибелі тисяч людей. Багато лідерів намагалися покласти край війні, але без успіху, аж дотепер, завдяки Трампу, – заявив він.

За його словами, його адміністрація досить давно вела переговори з Баку та Єреваном.

Трамп заявив, що 8 серпня президент Азербайджану Ільгам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також підпишуть угоди зі Сполученими Штатами, щоб “спільно використовувати економічні можливості, щоб ми могли повністю розкрити потенціал регіону Південного Кавказу”.

Президент США додав, що дуже пишається Алієвим та Пашиняном, назвавши їх “мужніми лідерами, які роблять правильні речі для великих народів Вірменії та Азербайджану”.

За словами Трампа, це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, Сполучених Штатів і всього світу.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває кілька десятиліть – ще з часів розпаду СРСР, коли регіон Нагірний Карабах фактично вийшов з-під контролю Баку й перейшов під вплив Єревана.

У вересні 2023 року азербайджанські війська взяли регіон під повний контроль. У березні 2025-го глава МЗС Азербайджану заявляв, що країни погодили текст мирної угоди.

