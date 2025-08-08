Туск припустив “замороження” війни в Україні найближчим часом

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що з’являються “певні сигнали” того, що війна Росії проти України може бути незабаром “заморожена”.

Про це він сказав 8 серпня після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Туск заявив про можливе замороження війни в Україні

– Є певні сигнали, і я також маю інтуїцію, що можливе замороження конфлікту – я не хочу говорити “закінчення війни”, а саме “замороження конфлікту” – є радше ближчим, ніж далеким. Є надія на це. Сьогодні закінчується термін ультиматуму (президента США Дональда Трампа, – Ред.). Президент Зеленський дуже обережний, але все ж оптимістичний, – сказав Туск.

У свою чергу Зеленський розповів про розмову з польським прем’єром, під час якої він також повідомив про спілкування з президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами.

– Обговорили наявні дипломатичні можливості й домовилися, що будемо координуватись і працювати заради спільних європейських інтересів. Україна, Польща, інші європейські нації однаково потребують сильних основ своєї безпеки та незалежності. Надійний мир потрібен усім. І я вдячний за готовність допомагати на цьому шляху, – написав Зеленський у Telegram.

Зустріч Путіна з Віткоффом: що відомо

Нагадаємо, 6 серпня у Москві відбулася зустріч спеціального представника президента США Стівена Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Вона відбулася напередодні завершення дії ультиматуму Трампа, згідно з яким Москва мала укласти перемир’я з Україною до 8 серпня.

У разі невиконання цієї умови президент США пообіцяв ввести стовідсоткові мита на імпорт продукції з РФ та її партнерів до США.

Після переговорів між Віткоффом і Путіним Трамп повідомив про “значний прогрес”, проте визнав, що прориву досягнуто не було.

Також він зазначив, що існує “велика ймовірність” його зустрічі як із Зеленським, так і з Путіним.

У Кремлі підтвердили, що переговори між Трампом і Путіним можуть відбутися “найближчим часом”.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що під час перемовин у Москві Віткофф піднімав питання про можливу тристоронню зустріч за участі Зеленського, однак російська сторона утрималася від коментарів.

7 серпня Путін заявив про ймовірність зустрічі з президентом України, але наголосив, що для цього спочатку потрібно створити відповідні умови.

Він також припустив, що Об’єднані Арабські Емірати можуть стати “одним із прийнятних майданчиків” для його можливої зустрічі з Дональдом Трампом.

За словами Путіна, обидві сторони зацікавлені у проведенні такого саміту. У Білому домі, своєю чергою, повідомили, що РФ висловила бажання організувати зустріч із Трампом, і президент США “відкритий до діалогу” як із Путіним, так і з Зеленським.

Зеленський після телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 7 серпня підтвердив готовність України брати участь у зустрічах у різних форматах.

Аналітики американського Інституту вивчення війни раніше неодноразово наголошували, що РФ не відмовилася від намірів захопити Україну.

Вони зазначають, що Москва свідомо затягує дипломатичний процес, аби виграти час, досягти нових успіхів на фронті й домогтися поступок від Києва та західних союзників.

