Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Білому домі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали мирну угоду, що має на меті остаточно врегулювати тривалий конфлікт між державами. Посередником у переговорах виступив президент США Дональд Трамп.

Трансляцію підписання мирної угоди веде Білий дім.

Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном

Підписання документів відбулося у Вашингтоні, трансляцію вів Білий дім. Сторони уклали кілька угод, серед яких ключовою стала рамкова двостороння домовленість між Вірменією та Азербайджаном.

Зараз дивляться

– Вірменія та Азербайджан зобов’язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю і поважати територіальну цілісність один одного, – заявив Трамп під час спільного брифінгу з Пашиняном та Алієвим.

Текст мирної угоди містить 17 пунктів, які зараз не розголошується, але деякі положення вже відомі.

Угода передбачає взаємне визнання суверенітету й територіальної цілісності, розвиток економічної співпраці та низку заходів для стабілізації відносин.

Одним із важливих пунктів є створення транзитного маршруту через Зангезурський коридор, який поєднає основну територію Азербайджану з анклавом Нахічевань.

За даними ЗМІ, угода також містить зобов’язання сторін відмовитися від міжнародних позовів і не розміщувати війська третіх країн на спільному кордоні.

Серед інших положень – визначення лінії кордону, обмін полоненими та заходи підтримки для біженців і внутрішньо переміщених осіб.

Документ має стати комплексною основою для налагодження співпраці та завершення конфлікту, що тривав десятиліттями.

Що відомо про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

Протистояння між Вірменією та Азербайджаном розпочалося після розпаду СРСР, коли Нагірний Карабах перейшов під вплив Єревана.

У вересні 2023 року Азербайджан у ході “антитерористичної операції” встановив контроль над усім Нагірним Карабахом.

До цього більшість населення регіону становили етнічні вірмени, які масово залишили його після завершення бойових дій.

Пізніше прем’єр-міністр Нікол Пашинян офіційно визнав територію Азербайджану площею 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах. Це стало підґрунтям для домовленості про перемир’я.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про свою зацікавленість у мирному врегулюванні між Вірменією та Азербайджаном. Після підписання угоди передбачається скасування обмежень на військову співпрацю з Азербайджаном.

Фото: Білий Дім

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.