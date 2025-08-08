Європа стурбована прихованим імпортом російського газу через Туреччину

У Європі зростають побоювання, що російський газ продовжить приховано потрапляти до ЄС через Туреччину після повної заборони енергоресурсів із РФ.

Про це повідомляє Politico.

Туреччина відмовляється підтримати план ЄС щодо відмови від газу РФ

Як зазначає видання, небажання Туреччини підтримати план ЄС з повної відмови від російських енергоресурсів з кінця 2027 року створює загрозу тіньового імпорту до Європи через територію країни.

Зараз дивляться

Туреччина завдяки своєму географічному положенню є ключовою транзитною країною для імпорту енергоресурсів до ЄС.

У зв’язку з планом повної відмови від російських енергоресурсів Брюссель прагне посилити моніторинг за тим, як і звідки газ потрапляє до ЄС, для чого потрібна інформація від транзитних країн.

— Стриманість Туреччини з дотриманням європейських моніторингових положень може створити виклики для ефективного застосування запропонованого закону – зокрема з огляду на всебільшу роль Туреччини як транзитної країни, – зазначив фінський євродепутат Вілле Нііністьо.

МЗС Туреччини у коментарі Politico заявило, що санкційні заходи Євросоюзу – справа ЄС, але Анкара вважає, що “односторонні санкції створюють ризики для економік і посилюють занепокоєння у сфері енергетики”.

Туреччина застосовуватиме лише санкції, схвалені Радбезом ООН.

Нііністьо додав, що якщо Туреччина не захоче повноцінно співпрацювати у питанні моніторингу і прозорості, країни-члени ЄС не матимуть необхідної інформації для визначення походження газу з Туреччини.

Нагадаємо, Єврокомісія презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.