Безпековий саміт у Британії: США, Україна та Європа узгодять позиції перед зустріччю Трампа і Путіна

9 серпня у Великій Британії пройде саміт радників з національної безпеки за участю представників США, України та європейських країн. Захід організують глава МЗС Британії Девід Леммі та віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Про це повідомляє Sky News.

Україна, США та Європа проведуть у суботу саміт радників з нацбезпеки: що відомо

Як повідомляє видання, вранці президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Британії Кір Стармер обговорили підготовку зустрічі, яку назвали важливим майданчиком для обговорення прогресу на шляху до справедливого та тривалого миру.

Сторони погодилися з необхідністю посилювати тиск на президента РФ Володимира Путіна для припинення його агресії, а також відзначили прагнення президента США Дональда Трампа завершити війну.

За даними Axios, зустріч у Лондоні покликана узгодити єдину позицію перед запланованими переговорами Трампа і Путіна, які мають відбутися 15 серпня на Алясці. Частина українських та європейських дипломатів побоюється, що Вашингтон може погодитися на російські умови без врахування їхніх позицій.

ЗМІ повідомляють, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час свого візиту до Москви отримав різні сигнали від Путіна: спочатку йшлося про виведення українських військ лише з Донбасу в обмін на відхід РФ з частини Херсонщини та Запоріжжя, пізніше — про замороження нинішніх позицій російських військ на Півдні.

Українська влада наголошує, що будь-яке рішення про відмову від територій неможливе без референдуму, а президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не віддаватиме жодної своєї землі.

