Індія підтримала майбутній саміт Трампа і Путіна на Алясці, попри торговельний конфлікт

Індія привітала домовленість між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним про проведення 15 серпня 2025 року мирного саміту на Алясці, назвавши його можливим проривом у припиненні війни в Україні.

Про це повідомляє The Times of India.

— Індія вітає порозуміння, досягнуте між Сполученими Штатами та Російською Федерацією щодо зустрічі на Алясці. Ця зустріч обіцяє покласти край триваючому конфлікту в Україні та відкрити перспективи миру. Як неодноразово заявляв прем’єр-міністр Нарендра Моді — це не епоха війни, — йдеться в заяві МЗС Індії.

Зустріч, яка стане першим візитом Путіна до США за останні 10 років, відбудеться на тлі загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Нью-Делі. Раніше Трамп звинуватив Індію у підтримці воєнної машини Москви через купівлю російської нафти та запровадив додаткові 25% мит на індійський імпорт, що підняло загальний тариф до 50%.

За словами американського лідера, саміт на Алясці — його найпряміша спроба виконати передвиборчу обіцянку закінчити війну в Україні протягом 24 годин. Кремль підтвердив зустріч після переговорів Путіна з американським спецпосланцем Стівом Віткоффом у Москві, але про участь президента України Володимира Зеленського поки не повідомлялося.

