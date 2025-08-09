Іран заблокує будівництво підтримуваного США транспортного коридору на Південному Кавказі, навіть якщо не отримає підтримки з боку Росії.

Про це заявив старший радник верховного лідера Ірану Алі Акбар Велаяті, повідомляють Tashim і Iran International.

Іран назвав коридор США через Вірменію загрозою для Кавказу: що відомо

Напередодні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали за посередництва президента США Дональда Трампа мирну угоду. Документ надає Вашингтону виняткові права на будівництво та управління транзитним маршрутом через Вірменію — так званим Зангезурським коридором, що з’єднає материковий Азербайджан з Нахічеванню, оминаючи Іран та Росію. Управляти коридором протягом 99 років, з можливістю продовження, буде американська компанія.

Велаяті заявив, що проєкт загрожує безпеці регіону та змінює його геополітичну карту. Він назвав коридор політичною змовою, яка може дозволити НАТО закріпитися між Росією та Іраном. За його словами, Іран завжди виступав проти цього маршруту і вже проводив військові навчання на кордоні, щоб продемонструвати готовність його заблокувати.

Він наголосив, що діятиме з Росією чи без неї та нагадав, що, на його думку, Москва також має стратегічні заперечення щодо цього проєкту.

