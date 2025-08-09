Віткофф неправильно зрозумів вимоги Путіна: Bild розкрив деталі

Спецпосланець американського президента Стів Віткофф неправильно зрозумів російського диктатора Володимира Путіна. Кремль як і раніше жадає заграбастати чотири українські області.

Про пише німецький таблоїд Bild, посилаючись на джерела.

Віткофф невірно зрозумів Путіна

Володимир Путін не полишив бажання повністю контролювати чотири українських області – Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

Джерела повідомили, що диктатор запропонував лише часткове припинення вогню. Йдеться про відмову від атак на енергетичні об’єкти та великі міста в тилу. Водночас про всеосяжне припинення вогню не йдеться.

Щодо США, то американці запропонували заморозити конфлікт по чинній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з Росією. За інформацією таблоїду, Москва не хотіла йти на цю пропозицію.

Ба більше, Віткофф невірно зрозумів заяви Путіна, прийнявши їх за поступку. Вимагання Росії, щоб Збройні сили України “мирно відійшли” з Херсона та Запоріжжя посланець Трампа зрозумів як пропозицію “мирного відходу” росіян з цих самих регіонів.

– Віткофф не знає, про що говорить, — заявив український урядовий чиновник у розмові з BILD.

За інформацією редакції таблоїду, таку оцінку поділяють й представники німецького уряду.

Також увечері 7 липня відбулася телефонна конференція, в якій взяли участь Віткофф, держсекретар Марко Рубіо віцепрезидент США Джей Ді Венс та європейські партнери. У європейців склалося враження, що американці ще самі не дійшли єдиного розуміння щодо того, що відбувається.

Перш за все, це було пов’язано з Віткоффом, чиї заяви про розмову з Путіним у Кремлі були сприйняті як плутані. Зазначається, що європейцям він здався “перевантаженим і малокомпетентним”, коли говорив про територіальні питання.

Крім того, ймовірно, між Віткоффом і Рубіо є розбіжності щодо ролі Європи. Держсекретар наголошував, що європейці мають бути залучені до переговорів, тоді як Венс і Віткофф хотіли лише інформувати Європу про результати подальших кроків Трампа.

Нагадаємо, 6 серпня Віткофф прибув у Росію та зустрівся з Путіним. Це сталося за два дні до завершення терміну, встановленого президентом США Дональдом Трампом для досягнення мирної угоди щодо України або запровадження нових санкцій проти Москви.

