Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Росія втратить здатність фінансувати війну – посол США при НАТО
Потребує перевірки
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
4 хв.

Віткофф неправильно зрозумів вимоги Путіна: Bild розкрив деталі

Віткофф неправильно зрозумів Путіна на зустрічі у Москві – деталі
Фото: Getty Images

Спецпосланець американського президента Стів Віткофф неправильно зрозумів російського диктатора Володимира Путіна. Кремль як і раніше жадає заграбастати чотири українські області.

Про пише німецький таблоїд Bild, посилаючись на джерела.

Віткофф невірно зрозумів Путіна

Володимир Путін не полишив бажання повністю контролювати чотири українських області – Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

Зараз дивляться

Джерела повідомили, що диктатор запропонував лише часткове припинення вогню. Йдеться про відмову від атак на енергетичні об’єкти та великі міста в тилу. Водночас про всеосяжне припинення вогню не йдеться.

Щодо США, то американці запропонували заморозити конфлікт по чинній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з Росією. За інформацією таблоїду, Москва не хотіла йти на цю пропозицію.

Ба більше, Віткофф невірно зрозумів заяви Путіна, прийнявши їх за поступку. Вимагання Росії, щоб Збройні сили України “мирно відійшли” з Херсона та Запоріжжя посланець Трампа зрозумів як пропозицію “мирного відходу” росіян з цих самих регіонів.

– Віткофф не знає, про що говорить, — заявив український урядовий чиновник у розмові з BILD.

За інформацією редакції таблоїду, таку оцінку поділяють й представники німецького уряду.

Також увечері 7 липня відбулася телефонна конференція, в якій взяли участь Віткофф, держсекретар Марко Рубіо віцепрезидент США Джей Ді Венс та європейські партнери. У європейців склалося враження, що американці ще самі не дійшли єдиного розуміння щодо того, що відбувається.

Перш за все, це було пов’язано з Віткоффом, чиї заяви про розмову з Путіним у Кремлі були сприйняті як плутані. Зазначається, що європейцям він здався “перевантаженим і малокомпетентним”, коли говорив про територіальні питання.

Крім того, ймовірно, між Віткоффом і Рубіо є розбіжності щодо ролі Європи. Держсекретар наголошував, що європейці мають бути залучені до переговорів, тоді як Венс і Віткофф хотіли лише інформувати Європу про результати подальших кроків Трампа.

Нагадаємо, 6 серпня Віткофф прибув у Росію та зустрівся з Путіним. Це сталося за два дні до завершення терміну, встановленого президентом США Дональдом Трампом для досягнення мирної угоди щодо України або запровадження нових санкцій проти Москви.

Читайте також
Трамп заявив про “великий прогрес” у переговорах Віткоффа з Путіним
Путін і Віткофф

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ПутінСША
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь