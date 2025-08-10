Білий дім планує лише зустріч Трампа з Путіним попри готовність до участі Зеленського — Reuters

Головне Трамп заявив про готовність провести тристоронній саміт

Білий дім наразі готує лише двосторонню зустріч Трампа з Путіним

Офіційної домовленості щодо участі Зеленського поки немає

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність провести тристоронній саміт на Алясці з російським президентом Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters.

Білий дім планує лише зустріч Трампа з Путіним: що відомо

Як пише видання, наразі Білий дім готує лише двосторонню зустріч Трампа з Путіним, заплановану на 15 серпня. Джерела агентства зазначають, що хоча американський лідер не виключає участі Зеленського, офіційно узгодженої тристоронньої зустрічі поки немає.

Представники російської та української сторін наразі не коментували можливість спільного саміту.

Трамп раніше заявив, що всі сторони наближаються до домовленості, яка може покласти край війні, і його план врегулювання передбачає обмін територіями. За даними ЗМІ, йдеться про можливе передання Росії Луганської та Донецької областей в обмін на замороження бойових дій у Херсонській та Запорізькій областях.

Президент України Володимир Зеленський 9 серпня наголосив, що українці не віддадуть свою землю окупантам, а питання територіальної цілісності закріплене в Конституції та не підлягає перегляду. Він також застеріг, що будь-який обмін українських територій створить агресору вигідніші умови для відновлення війни.

