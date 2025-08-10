Це можливо: Вітакер не виключає участь Зеленського у саміті Трампа і Путіна

На думку постійного представника США при НАТО Меттью Вітакера, “можливо”, що Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, яка має відбутися на Алясці.

Про це пише The Hill.

Вітакер припускає участь Зеленського у саміті на Алясці

В ефірі програми State of the Union ведуча CNN Дана Баш запитала Вітакера, чи може Зеленський бути запрошений на саміт Трампа і Путіна на Алясці для обговорення питання припинення війни.

– Я, безумовно, думаю, що це можливо. Знаєте, очевидно, не може бути угоди, з якою не погодяться всі сторони, що беруть у ній участь, – відповів Вітакер.

Президент США планує зустрітися з Путіним на Алясці 15 серпня для обговорення війни між РФ та Україною, що триває понад три роки.

У Білому домі говорили, що мова бути йти про можливі територіальні поступки.

– Йдеться про території, за які точилися бої три з половиною роки. Загинуло багато росіян, багато українців. Ми розглядаємо це питання, і, власне, збираємось дещо повернути та дещо обміняти. Це складно. Насправді нічого простого тут немає. Але ми отримаємо частину назад і дещо поміняємо, – сказав Трамп у п’ятницю, 8 серпня.

Також лунали припущення, що Білий дім може запросити Зеленського на Аляску.

– Президент залишається відкритим до проведення тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий дім планує двосторонню зустріч, про яку попросив президент Путін, – повідомив посадовець Білого дому в коментарі журналістці NewsNation Ліббі Дін.

У суботу, 9 серпня, Путін передав спецпосланцю Стівену Віткоффу пропозицію про припинення вогню.

Як писало видіння Wall Street Journal, запропонована ним угода передбачає повне припинення бойових дій в обмін на Схід України.

У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що “будь-які рішення, ухвалені без України – це рішення проти миру”.

– Ці рішення мертвонароджені, нежиттєздатні рішення. Усім потрібен чесний і справжній мир. Мир, який люди поважатимуть, – наголосив він.

Попри те, що саміт президентів США та РФ отримав змішані відгуки, Вітакер зазначив, що він вірить у те, що “залучення Трампа, безумовно, наближає мир”.

