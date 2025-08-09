Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Класичний службовий роман: Фроляк пригадала, як познайомилася з чоловіком
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Це важливий крок уперед: президент Фінляндії про переговори у Британії

Президент Фінляндії назвав переговори у Британії важливим кроком уперед
Фото: Getty Images

Переговори між українськими та європейськими лідерами, а також радниками з національної безпеки України, Європи та США у Великій Британії є важливим кроком уперед.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Президент Фінляндії про переговори у Британії

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров провели переговори з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Зараз дивляться

– Зустріч, скликана Джей Ді Венсом та Девідом Ламмі, стала важливим кроком вперед, – переконаний президент Фінляндії.

Александр Стубб заявив, що мав телефонні розмови з президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським.

За його словами, Європа єдина з Україною, тому надалі триватиме тісна співпраця з американським президентом Трампом та США.

За підсумками переговорів у Великій Британії керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що припинення вогню Росії проти України необхідне, але лінія фронту – це не державний кордон.

Читайте також
Леммі та Венс обговорили мирний план для України з партнерами у Британії
Девід Леммі та Джей Ді Венс

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВелика БританіяпереговориФінляндія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь