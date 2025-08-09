Це важливий крок уперед: президент Фінляндії про переговори у Британії
Переговори між українськими та європейськими лідерами, а також радниками з національної безпеки України, Європи та США у Великій Британії є важливим кроком уперед.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
Президент Фінляндії про переговори у Британії
Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров провели переговори з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
– Зустріч, скликана Джей Ді Венсом та Девідом Ламмі, стала важливим кроком вперед, – переконаний президент Фінляндії.
Александр Стубб заявив, що мав телефонні розмови з президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським.
За його словами, Європа єдина з Україною, тому надалі триватиме тісна співпраця з американським президентом Трампом та США.
За підсумками переговорів у Великій Британії керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що припинення вогню Росії проти України необхідне, але лінія фронту – це не державний кордон.