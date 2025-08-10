Дрони атакували Республіку Комі: під ударом міг бути Ухтинський НПЗ

10 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод в місті Ухта, що в російській Республіці Комі, на відстані близько 2 000 км від кордону з Україною.

Дрони атакували Ухтинський НПЗ у Комі: що відомо

Місцеві жителі повідомляють у соцмережах про проліт безпілотників та звуки вибухів у районі НПЗ. Офіційних коментарів від російської влади поки немає.

Попередньо відомо, що після серії гучних вибухів у місті почалися перебої із електропостачанням.

За словами очевидців, вибухи сталися в районі Севастопольської вулиці. Пожежні машини одна за одною вирушили в бік аеропорту. У місцевих пабліках також з’явилася інформація про пробоїну в цистерні на НПЗ.

Водночас у місті почалася евакуація торгового центру Ярмарок. Місцеві жителі повідомляють про відключення електроенергії та мобільного інтернету, а перебої з інтернетом зафіксовані й у Сиктивкарі. За словами очевидців, відключення відбуваються в районах, розташованих у радіусі 5–10 км від стратегічних об’єктів.

В аеропорту Ухти введено тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків.

Нагадаємо, українські військові завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу.

Внаслідок влучання безпілотників на території Саратовського НПЗ пролунали вибухи та сталася масштабна пожежа. Цей нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ.

Також, 9 серпня, ударні дрони Служби безпеки України атакували завод із виробництва Шахедів у Татарстані Російської Федерації.

Термінал зберігання Шахедів у населеному пункті Кзил-Юл вразили саме далекобійні безпілотники Центру спецоперацій А СБУ.

На цьому складі зберігаються готові до використання Шахеди, а також імпортні запчастини до них. Український дрон влучив безпосередньо в будівлю складу.

