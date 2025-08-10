Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Класичний службовий роман: Фроляк пригадала, як познайомилася з чоловіком
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

Фіцо порівняв Україну з “травою”, яка страждає в суперечці “слонів”: у МЗС відреагували

Роберт Фіцо
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України різко розкритикувало заяву прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який порівняв Україну з травою у суперечці слонів у контексті майбутнього саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

МЗС засудило висловлювання Роберта Фіцо про України: що відомо

Напередодні Фіцо заявив, що незалежно від результатів зустрічі лідерів США та РФ 15 серпня, найбільше постраждає Україна.

Зараз дивляться

— Пам’ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б’ються, чи займаються коханням, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава – в даному випадку, Україна, – сказав Фіцо.

У МЗС України назвали подібну риторику відверто образливою та такою, що дисонує з духом добросусідства і солідарності, які словацький народ демонструє щодо України.

—  Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи, — йдеться у коментарі МЗС.

Також у МЗС наголосили, що прем’єр Словаччини так і не усвідомив справжніх причин російського вторгнення та небезпеки загравання з державою-агресором. Там закликали Фіцо утриматися від недружніх фольклорних алегорій і не використовувати антиукраїнські висловлювання для підвищення політичних рейтингів.

 — Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу, — підкреслили в МЗС.

Читайте також
Саміт Путіна і Трампа на Алясці: Кремль хоче Донбас в обмін на перемир’я — WP
Трамп, Путін

Пов'язані теми:

МЗС УкраїниРоберт ФіцоСловаччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь