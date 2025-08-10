Фіцо порівняв Україну з “травою”, яка страждає в суперечці “слонів”: у МЗС відреагували

Міністерство закордонних справ України різко розкритикувало заяву прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який порівняв Україну з травою у суперечці слонів у контексті майбутнього саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

МЗС засудило висловлювання Роберта Фіцо про України: що відомо

Напередодні Фіцо заявив, що незалежно від результатів зустрічі лідерів США та РФ 15 серпня, найбільше постраждає Україна.

— Пам’ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б’ються, чи займаються коханням, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава – в даному випадку, Україна, – сказав Фіцо.

У МЗС України назвали подібну риторику відверто образливою та такою, що дисонує з духом добросусідства і солідарності, які словацький народ демонструє щодо України.

— Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи, — йдеться у коментарі МЗС.

Також у МЗС наголосили, що прем’єр Словаччини так і не усвідомив справжніх причин російського вторгнення та небезпеки загравання з державою-агресором. Там закликали Фіцо утриматися від недружніх фольклорних алегорій і не використовувати антиукраїнські висловлювання для підвищення політичних рейтингів.

— Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу, — підкреслили в МЗС.

