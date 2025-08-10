Каллас скликає зустріч глав МЗС напередодні саміту Трампа і Путіна

Головне Кая Каллас скликає зустріч глав МЗС країн ЄС

Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що будь-яка домовленість між Вашингтоном та Москвою про припинення війни повинна обов’язково включати Україну та Євросоюз.

Про це пише Reuters.

Угода між США та Росією має включати Україну та ЄС

Каллас наголосила, що в понеділок, 11 серпня, планує скликати зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС для обговорення подальших кроків.

– США мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та Росією повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи, – сказала Каллас.

Вона підкреслила, що під час роботи над досягненням сталого і справедливого миру потрібно керуватися міжнародним правом.

– Оскільки ми працюємо над досягненням сталого і справедливого миру, міжнародне право чітко визначає: всі тимчасово окуповані території належать Україні, – зазначила дипломатка.

Каллас застерегла від ризиків нової агресії з боку РФ.

– Угода не повинна стати плацдармом для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи, – додала вона.

Вона також повідомила, що міністри обговорять ситуацію в Газі.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа та російського президента Путіна запланована на 15 серпня та має відбутися на Алясці.

За даними ЗМІ, Вашингтон і Москва начебто прагнуть досягти домовленості про припинення бойових дій в Україні, яка може фактично закріпити контроль Росії над частиною окупованих територій.

Володимир Зеленський зазначив, що територіальне питання прописане у Конституції України і українці не будуть віддавати землі росіянам.

– Дарувати землю українці не будуть, – наголосив президент у суботу, 9 серпня.

