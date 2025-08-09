Припинення вогню необхідне, але лінія фронту – це не кордон: Єрмак про переговори у Британії

Припинення вогню Росії проти України необхідне, але лінія фронту – це не державний кордон.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак після переговорів з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Єрмак про підсумки переговорів у Британії

– Разом з Рустемом Умєровим ми провели важливі зустрічі з європейськими радниками з питань безпеки, міністром закордонних справ Великої Британії та США. Я вдячний кожному з них за надзвичайно конструктивний підхід, – наголосив Єрмак.

За словами керівника Офісу президента, позиції України були чіткими. Він окреслив, що надійний і тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, з повною повагою до суверенітету та без визнання окупації.

На думку Єрмака, припинення вогню необхідне, але лінія фронту – це не кордон.

Керівник Офісу президента наголосив, що партнери підтримують Україну не лише на словах, адже військова, фінансова та санкційна допомога триватиме до припинення агресії.

Окремо Андрій Єрмак подякував американському віцепрезиденту Венсу за участь у спільних обговореннях, повагу до всіх думок та зусилля, націлені на досягнення надійного миру.

Джерело: Андрій Єрмак

