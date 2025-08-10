Саміт Трампа і Путіна стане перевіркою на готовність РФ завершити війну – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що переговори президентів США та Росії стануть своєрідним випробуванням для Кремля, перевіркою, наскільки серйозно Володимир Путін налаштований на припинення війни.

Про це Рютте заявив в ефірі ABC News.

Переговори з Трампом – перевірка для Путіна

– Наступна п’ятниця буде важливою, тому що вона буде перевіркою для Путіна, наскільки серйозно він налаштований покласти край цій жахливій війні, коли справа дійде до переговорів у повному обсязі, і сподіватимемося, що п’ятниця стане важливим кроком у цьому процесі, – наголосив Рютте.

Він зазначив, що у центрі обговорення мають бути питання територій, гарантій безпеки та визнання того, що Україна має право самостійно визначати свій шлях.

– Україна має бути суверенною державою, яка вирішує своє геополітичне майбутнє – звичайно, не маючи обмежень щодо чисельності своїх військових. А для НАТО – щоб не було обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі, – підкреслив генсек.

На запитання журналістів, чи існує ймовірність, що Трамп і Путін можуть домовитися про щось, що фактично винагородить Росію за вторгнення в Україну, Рютте відповів: Ні, я не думаю, що ризик існує.

Він додав, що президент США налаштований довести цю війну до завершення та зберегти максимальний тиск на російського президента.

– І наступна п’ятниця буде важливою, бо це перевірка для Путіна, наскільки він серйозно налаштований у всьому цьому процесі, який згодом має продовжитися після п’ятниці за участі України, – підсумував генсек НАТО.

