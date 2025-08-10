Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Класичний службовий роман: Фроляк пригадала, як познайомилася з чоловіком
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Саміт Трампа і Путіна стане перевіркою на готовність РФ завершити війну – Рютте

Марк Рютте
Фото: Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що переговори президентів США та Росії стануть своєрідним випробуванням для Кремля, перевіркою, наскільки серйозно Володимир Путін налаштований на припинення війни.

Про це Рютте заявив в ефірі ABC News.

Переговори з Трампом – перевірка для Путіна

 – Наступна п’ятниця буде важливою, тому що вона буде перевіркою для Путіна, наскільки серйозно він налаштований покласти край цій жахливій війні, коли справа дійде до переговорів у повному обсязі, і сподіватимемося, що п’ятниця стане важливим кроком у цьому процесі, – наголосив Рютте.

Він зазначив, що у центрі обговорення мають бути питання територій, гарантій безпеки та визнання того, що Україна має право самостійно визначати свій шлях.

Зараз дивляться

– Україна має бути суверенною державою, яка вирішує своє геополітичне майбутнє – звичайно, не маючи обмежень щодо чисельності своїх військових. А для НАТО – щоб не було обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі, – підкреслив генсек.

На запитання журналістів, чи існує ймовірність, що Трамп і Путін можуть домовитися про щось, що фактично винагородить Росію за вторгнення в Україну, Рютте відповів: Ні, я не думаю, що ризик існує.

Він додав, що президент США налаштований довести цю війну до завершення та зберегти максимальний тиск на російського президента.

– І наступна п’ятниця буде важливою, бо це перевірка для Путіна, наскільки він серйозно налаштований у всьому цьому процесі, який згодом має продовжитися після п’ятниці за участі України, – підсумував генсек НАТО.

Читайте також
Жодні дедлайни не працюють, РФ не хоче зупиняти вбивства – Зеленський
Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ПутінДональд ТрампМарк Рютте
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь