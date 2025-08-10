Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що президент України Володимир Зеленський має взяти участь у майбутній зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка призначена на 15 серпня на Алясці.

Про це Мерц сказав в ефірі телеканалу ARD, повідомляє Tagesschau.

Зеленський має взяти участь у зустрічі Трампа і Путіна

Політик зазначив, що в неділю планує провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Головна тема розмови – зустріч Трампа з Путіним на Алясці.

– Ми інтенсивно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом. І ми сподіваємося і припускаємо, що уряд України, президент Зеленський, буде залучений до цієї зустрічі, – наголосив Мерц.

Він підкреслив: “неможна погодитися з тим, що територіальні питання між Росією і Америкою обговорюються або навіть вирішуються через голови європейців і українців”.

– Я припускаю, що американський уряд бачить це так само, саме тому існує така тісна координація, – додав канцлер.

За словами Мерца, результати переговорів у п’ятницю на Алясці не повинні залишитися без конкретних наслідків.

– Повинні бути наслідки, або в напрямку посилення тиску на Росію, або визнання Росією самою того, що ця війна не може бути продовжена, – підкреслив він.

Канцлер висловив сподівання, що зустріч на найвищому рівні призведе до домовленості про припинення вогню у війні, яку Росія веде проти України.

Нагадаємо, переговори між Трампом і Путіним заплановані на 15 серпня і мають відбутися на Алясці.

За даними ЗМІ, США та Росія нібито планують досягти домовленості про завершення війни в Україні. Угода начебто може закріпити окупацію РФ частини українських територій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання територіальної цілісності закріплене у Конституції, і український народ не віддасть свої землі росіянам.

