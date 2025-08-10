Зеленський та Алієв провели переговори: засудили російський удар по нафтобазі SOCAR

Президент України Володимир Зеленський 10 серпня провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це повідомив глава держави у Telegram.

Азербайджан та Україна виступили проти атак РФ на енергетичні об’єкти: що відомо

Лідери двох країн рішуче засудили цілеспрямований російський авіаудар по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Україні.

Зараз дивляться

Зеленський привітав Алієва з досягненням мирних домовленостей між Азербайджаном та Вірменією та поінформував про контакти України з партнерами, зокрема США та європейськими країнами, щодо мирних переговорів із Росією.

Сторони обговорили енергетичну співпрацю та спроби Росії завадити транспортуванню азербайджанської нафти й газу. Зеленський наголосив, що атаки РФ на енергетичну інфраструктуру спрямовані на блокування енергетичних шляхів, які гарантують незалежність Україні та іншим європейським країнам.

– Україна вважає це цілеспрямованим намаганням Росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність. Робимо все для захисту нашої країни та людей, – зазначив Зеленський.

В офісі Алієва підтвердили, що Азербайджан засуджує не лише удар по нафтобазі SOCAR, а й атаку на газокомпресорну станцію поблизу кордонів Румунії, яка транспортує азербайджанський газ в Україну.

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня армія РФ завдала удару по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області.

Також, в ніч на 6 серпня здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.