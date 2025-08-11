День визволення Вашингтону: Трамп оголосив про розгортання Нацгвардії у столиці

Президент США Дональд Трамп наказав ввести Національну гвардію до Вашингтона та взяв під свій контроль міське поліцейське управління.

Він назвав столицю “містом без законів”, хоча це різко суперечить офіційній статистиці злочинності, пише The Guardian.

Трамп наказав ввести Нацгвардію до Вашингтону

Цей крок президента США був швидко засуджений як “огидний, небезпечний та образливий” напад на політичну незалежність міста з різноманітним расовим складом населення.

Білий дім підтвердив виданню, що федеральне управління триватиме 30 днів.

Під час виступу на пресконференції у Білому домі у понеділок, 11 серпня, Трамп заявив, що робить “історичний крок, щоб урятувати столицю нашої нації від злочинів, кровопролиття, хаосу, злиднів та ще гіршого”.

– Це – день визволення у Вашингтоні, і ми збираємося повернути нашу столицю, – сказав президент.

Він описав Вашингтон як “одне з найнебезпечніших міст у світі”. За словами Трампа, рівень убивств там вищий, ніж у Боготі чи Мехіко.

При цьому рівень насильницьких злочинів нині перебуває на мінімальному за 30 років рівні.

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що протягом наступного тижня 800 військовослужбовців Національної гвардії вийдуть на вулиці Вашингтона.

– Вони будуть сильними, вони будуть жорсткими та діятимуть пліч-о-пліч із партнерами з правоохоронних органів, – уточнив він.

Трамп додав, що може відправити у Вашингтон також армію, “якщо знадобиться”.

Надзвичайний стан у сфері громадської безпеки

Президент вперше федералізує Поліцейське управління Метрополітен Вашингтона. Для цього він посилається на розділ 740 Закону про самоврядування округу Колумбія.

Трамп оголосив надзвичайний стан у сфері громадської безпеки та передав контроль над поліцією генеральному прокурору Пем Бонді.

Він пообіцяв, що дозволить поліції “робити все, що заманеться” у відповідь на провокації.

– Це єдина мова, яку вони [ймовірні злочинці] розуміють. Вони люблять плювати в обличчя поліції. Ви плюєте – ми б’ємо, і б’ємо дуже сильно, – пояснив він.

Розділ 740 вимагає від мера міста Мюріел Баузер надавати “такі послуги Поліцейського управління Метрополітен, які президент вважатиме необхідними та доцільними”, якщо глава держави вважає, що існують “особливі обставини”, які цього потребують.

Президент може здійснювати такий контроль лише 30 днів, якщо Конгрес не ухвалить закон про його продовження.

Минулого тижня колишній співробітник Адміністрації загальних служб, 19-річний Едвард Корістін, член так званої “команди з ефективності уряду” з прізвиськом Big Balls, ймовірно, був атакований групою молодих людей біля свого автомобіля.

Після інциденту Трамп почав обговорювати повернення федерального контролю над містом та залучення Національної гвардії для придушення вуличної злочинності.

