Китай уважно стежить: сенатор Грем про загрозу надмірного “винагородження” Путіна

Американський сенатор Ліндсі Грем вважає, якщо мирна угода між Україною та РФ закінчиться на користь Путіна, то Тайвань зникне. Адже Китай дуже уважно стежить за дипломатичними зусиллями американського президента Дональда Трампа.

Про це сенатор сказав в інтерв’ю Крістен Велкер з NBC, пише видання Politico.

У п’ятницю, 15 серпня, на Алясці заплановано зустріч Трампа та Путіна. Це буде перший візит російського президента до США за останні десять років.

Зараз дивляться

– Якщо все закінчиться так, що Путін отримає надмірну винагороду (в результаті мирної угоди, – Ред.), то Тайвань зникне, – сказав Грем.

Нагадаємо, що Трамп запропонував обмін територіями “на користь обох сторін” у мирних переговорах. Проте президент України Володимир Зеленський категорично проти того, що Київ може відмовитися від якихось територій.

Водночас Ліндсі Грем хотів би участі Зеленського у переговорному процесі.

– Який матиме вигляд вигідна угода? Забезпечити, щоб 2022 рік не повторився. За часів Байдена та Обами Росія напала на Україну. Мета президента Трампа – покласти цьому край назавжди. Який це може мати вигляд? Будуть обміни територіями, але тільки після того, як Україна отримає гарантії безпеки, – сказав Грем.

Китай спостерігає за Трампом

Китай, який є основним покупцем російської нафти, непокоїть президента Дональда Трампа.

За словами Ліндсі Грема, Дональд Трамп хоче покласти край війні в Україні таким чином, щоб не спонукати Китай захопити Тайвань.

– Ми не прагнемо принизити Путіна, ми прагнемо укласти угоду, щоб упевнитися, що не буде третьої інвазії (нападу Китаю на Тайвань, – Ред.) – наголосив сенатор.

Нагадаємо, що Європа та Україна підготували свій план щодо припинення вогню, який може стати основою для майбутніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело : Politico

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.