Лідери ЄС прагнуть поговорити з Трампом перед самітом із Путіним – Bloomberg

Лідери європейських країн намагаються провести розмову з президентом США Дональдом Трампом перед його зустріччю в Алясці з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Лідери ЄС хочуть говорити з Трампом перед самітом з Путіним

За словами джерел, лідери ЄС хочуть поспілкуватися з Трампом до 15 серпня, коли має відбутися його зустріч із Путіним.

Перед цим, упродовж вихідних, відбувся інтенсивний дипломатичний марафон між представниками США, України та європейських держав.

У суботу, 9 серпня, у Великій Британії відбулися зустрічі за участі віцепрезидента США Джей Ді Венса та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі.

У неділю, 10 серпня, послів країн ЄС поінформували про результати цих переговорів. У понеділок міністри закордонних справ блоку планують провести онлайн-зустріч.

Білий дім поки не відповів на запит щодо можливого дзвінка Трампа європейським лідерам.

Територіальні вимоги Путіна

За даними Bloomberg, під час контактів, що тривають між американськими та російськими посадовцями, Путін вимагає, щоб Україна передала РФ весь східний Донбас та Крим, незаконно анексований у 2014 році, як умову для припинення вогню та початку переговорів про довгострокове врегулювання.

Такий сценарій означав би, що Київ має відмовитися від частини територій Луганської та Донецької областей, які нині залишаються під контролем України, та фактично надає Росії перемогу, якої її армія не змогла досягти військовим шляхом із моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Генсек НАТО Марк Рютте у неділю в ефірі програми This Week на каналі ABC заявив, що у разі продовження переговорного процесу “територіальне питання доведеться винести на обговорення” разом із гарантіями безпеки для України.

Він припустив, що це може означати визнання Україною факту втрати контролю над частиною своєї території без офіційної відмови від суверенітету над цими регіонами.

Україна наполягає на продовженні тиску на РФ

Україна та її європейські союзники наполягають на встановленні режиму припинення вогню з фіксацією поточної лінії фронту як першого кроку перед початком переговорів про більш стале врегулювання.

Вони також вважають за необхідне продовжувати економічний тиск на Москву через санкції, щоб змусити Путіна змінити позицію.

Дональд Трамп раніше погрожував запровадити санкції проти Росії напередодні крайнього терміну у США, який сплив минулої п’ятниці.

Однак поки що Трамп утримався від прямих кроків щодо Кремля та обмежився додатковими митами проти Індії через її закупівлю російської нафти.

