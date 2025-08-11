Можуть залучити Нацгвардію: Трамп заявив, що виселить безпритульних із Вашингтона

Головне Трамп заявив про плани виселення бездомних людей з вулиць Вашингтона.

Юридична основа плану Трампа поки лишається незрозумілою.

Мер Вашингтона Боузер заперечує хвилю злочинності і заявляє про зниження рівня злочинності.

У Білому домі розповіли про залучення 450 офіцерів ФБР.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виселити бездомних з Вашингтона та ув’язнити злочинців. Мер Вашингтона стверджує, що сплеску злочинності у місті не спостерігається.

Про це повідомляє Reuters.

Виселення бездомних із Вашингтона

Один американський чиновник розповів, що адміністрація Трампа готується залучити військовослужбовців Національної гвардії.

– Бездомні повинні негайно виселитися. Ми надамо вам місця для проживання, але далеко від столиці. Злочинці, вам не потрібно виселятися. Ми посадимо вас у в’язницю, де вам і місце, – написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

За кілька годин після заяви Трампа представник вашингтонського відділення ФБР підтвердив, що агенти відомства беруть участь у посиленні правоохоронного контролю у Вашингтоні.

Наразі у Білому домі відмовилися пояснити, на якій правовій підставі Дональд Трамп збирається виселяти людей зі столиці. Президент контролює лише федеральні землі та будівлі у Вашингтоні.

За даними організації Community Partnership, яка займається питаннями бездомних людей, у Вашингтоні з населенням близько 700 тисяч бездомними є 3782 людини. Більшість таких людей перебувають у притулках або тимчасовому житлі, проте не на вулиці.

Минулого місяця Трамп підписав указ, який має полегшити місцевій владі міст виселення бездомних людей, направляючи їх до установ для лікування тощо.

Громадські організації засуджують цей указ, адже він заохочує примусове ув’язнення цивільних — поміщення людей з проблемами психічного здоров’я до лікувальних закладів без їхньої згоди.

Залучення Нацгвардії у Вашингтоні

Варто зазначити, що в американських штатах зазвичай губернатор вирішує, коли можна залучити війська Національної гвардії, а от у Вашингтоні, округ Колумбія, президент безпосередньо контролює ці сили.

Останній раз Нацгвардію у Вашингтоні залучали 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій.

За словами представника Білого дому, у Вашингтон направлять додаткові сили федеральної поліції після нападу на одного зі співробітників адміністрації. Цей випадок розлютив президента.

Поліційне управління Вашингтона повідомляє, що за перші сім місяців 2025 року кількість насильницьких злочинів у столиці знизилася на 26% порівняно з минулим роком, а загальна кількість злочинів знизилася приблизно на 7%.

Мер-демократ Мюріел Боузер заявила, що у Вашингтоні не фіксується сплеск злочинності.

– Це правда, що в 2023 році ми мали жахливий сплеск злочинності, але зараз не 2023 рік. Протягом останніх двох років ми працювали над зниженням рівня насильницьких злочинів у цьому місті, і зараз він є найнижчим за останні 30 років, – сказала Боузер.

Джерело : Reuters, Axios

