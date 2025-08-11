Укр Рус
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Навроцький обговорить із Трампом розміщення військ США на території Польщі

Кароль Навроцький
Фото: Getty Images

Президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом, яка має відбутися у Білому домі на початку вересня, обговорить питання безпеки та відносин з Україною, а також розміщення військ США на території Польщі.

Про це повідомив речник польського президента Рафал Лескевич в ефірі PAP.

Розміщення військ США на території Польщі

За його словами, це буде “перший великий закордонний візит” Навроцького.

– Це надзвичайно важливо, оскільки, з одного боку, ми є східним флангом НАТО, а з іншого – важливим економічним і політичним партнером для України загалом, – наголосив Лескевич.

Він зауважив, що питання безпеки охоплять, серед іншого, розміщення американських військ у Польщі.

Раніше Навроцький говорив, що на початку свого президентств, крім Вашингтона, хотів би відвідати Ватикан. Ймовірно, це станеться саме дорогою до США.

Лескевич сказав, що наразі триває підготовка перших візитів, наголосивши, що Навроцький обов’язково візьме участь у 80-й сесії Генасамблеї ООН, але деталі інших візитів “поки що не розголошуються”.

Джерело: PAP

