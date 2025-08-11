Не може бути поступок РФ до повного припинення вогню – Каллас

Під час мирних переговорів не можна обговорювати жодні поступки Росії, поки вона не погодиться на повне припинення вогню в Україні.

Про це заявила віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас після завершення засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу 11 серпня.

Каллас про мирні переговори між РФ і Україною

– Поки Росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, ми навіть не повинні обговорювати будь-які поступки, – стверджує Каллас.

На її думку, це ніколи не працювало з Росією в минулому і не спрацює з кремлівським диктатором Володимиром Путіним сьогодні.

Як зазначила Каллас, під час переговорів важлива послідовних певних кроків – спочатку має відбутися безумовне припинення вогню з ефективною системою моніторингу та непорушними гарантіями безпеки.

Україна має повну підтримку з боку ЄС для потреб на полі бою, стверджує віцепрезидент Європейської комісії.

Водночас ЄС працюватиме над 19 пакетом санкцій, розповіла Кая Каллас.

За її словами, підтримка ЄС для бюджетних потреб України та переговори про членство України продовжуватимуться, адже обидва аспекти є необхідними після завершення війни і стабільності європейського континенту.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди. За його словами, всі відповідь вже зазначено в Конституції України.

Джерело : Європейська правда

