Рух України та Молдови до ЄС має бути спільним – глави урядів України та Фінляндії

Україна й Молдова мають спільно рухатися до членства в ЄС – Свириденко
Фото: Офіс президента

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та голова фінського уряду Петтері Орпо вважають, що переговорні процеси про вступ України та Молдови до Євросоюзу мають відбуватися синхронно.

Про це Свириденко повідомила після розмови з Орпо.

Розмова глав урядів України та Фінляндії: що відомо

 – Провела змістовну розмову з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Обговорили хід переговорного процесу щодо членства України в ЄС, – зазначила Свириденко.

Вона зазначила, що Київ виконав усі вимоги, необхідні для відкриття Кластера 1 (Основи), та продовжує консультації щоб розблокувати цей етап.

Свириденко та Орпо переконані, що переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС мають просуватися спільно.

– Впевнена, що членство України в ЄС зміцнить довгострокову безпеку всієї Європи. Розраховуємо на подальшу підтримку Фінляндії та спільну роботу задля послідовного і справедливого підходу до процесу розширення, – наголосила прем’єрка.

Нагадаємо, у липні речник ЄК Гійом Мерсьє заявив, що Єврокомісія не буде наполягати на роз’єднанні переговорних процесів України та Молдови щодо вступу до ЄС.

За його словами, це рішення мають ухвалювати держави-члени Євросоюзу.

У травні президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили посилення тиску на Росію та координацію дипломатичних зусиль для досягнення результатів.

