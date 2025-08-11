Трамп обурився необхідністю змінювати Конституцію України для обміну територіями

Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення аргументами президента України Володимира Зеленського щодо необхідності внесення змін до Конституції для здійснення територіальних обмінів у рамках можливого мирного договору.

Про це Трамп повідомив під час спілкування із журналістами 11 серпня.

Трамп прокоментував заяву Зеленського щодо територіальних питань

Президент США висловився щодо перспектив переговорів з Росією. Він зазначив, що має “хороші стосунки” з Володимиром Зеленським, проте він не погоджується з його діями, бо, за словами Трампа, “ця війна не мала початися”.

Президент США невдоволений поясненнями президента України щодо обмежень, які існують для можливих переговорів з РФ.

– Мене трохи здивував той факт що Зеленський сказав, що йому потрібне буде конституційне погодження – тобто він отримав погодження, щоб почати війну і вбивства, але треба погодження для обміну територіями. Тому що буде деякий обмін територіями, я знаю це від Росії і розмов з усіма, і це буде на краще для України, – зазначив Трамп.

Він додав, що потенційна угода означатиме “дещо погане для обох сторін”.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна не погодиться на територіальні поступки Росії під час мирних переговорів.

Він наголосив, що “відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе”.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив припущення, що жодна зі сторін, ні Україна, ні Росія, не будуть повністю задоволені врегулюванням війни, яке можливе за посередництва Сполучених Штатів.

