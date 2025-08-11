У РФ затонув буксир Капітан Ушаков: ЦПД заявляє про проблеми російського флоту

У Росії продовжують фіксуватися проблеми із військово-морським флотом, зокрема є труднощі із підтриманням навіть старих військових кораблів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Проблеми російського флоту

Останнім таким прикладом є те, що ввечері 8 серпня затонув буксир Капітан Ушаков.

Зараз дивляться

Під час проведення будівельних робіт на морському буксирі Капітан Ушаков, що належить Ярославському суднобудівному заводу і пришвартований до причалу на території Балтійського заводу, стався крен судна на правий борт. В результаті інциденту корабель частково затонув в акваторії річки Велика Невка. Сума збитків становить понад 1 млн рублів.

– Цей інцидент є черговим підтвердженням проблем у російському військово-морському флоті, – наголосили в ЦПД.

Затримка з модернізацією великого протичовнового корабля Адмірал Чабаненко і фактичне списання єдиного авіаносця Адмірал Кузнєцов є яскравими прикладами технічного занепаду російського флоту, зауважують у ЦПД.

Варто згадати й скасування головного морського параду у Санкт-Петербурзі, який мав відбутися 27 липня.

Усі ці приклади свідчать про нездатність РФ підтримувати навіть основні елементи свого флоту, не кажучи вже про будівництво нових кораблів.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони від початку війни завдали ударів по 28 кораблях та одному підводному човну.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року судно Федір Урюпін, яке росіяни захопили в України після анексії Криму у 2014 році, зазнало ураження безпілотником.

Фото: СК РФ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.