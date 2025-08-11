Україна має брати участь у переговорах щодо своєї території – глава МЗС Іспанії

Очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Україна повинна брати участь у переговорах щодо своєї території.

Його слова цитує видання Sky News.

Україна має брати участь у переговорах

Іспанія наголосила на важливості включення Києва до всіх переговорів щодо майбутнього України на тлі запланованої у п’ятницю зустрічі на Алясці президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Альбарес заявив, що ніхто не повинен ухвалювати рішення щодо території України без участі українського уряду”.

Щодо зустрічі Путіна і Трампа, то глава МЗС Іспанії вважає “позитивним” те, що хтось сідає за стіл переговорів з диктатором, щоб “говорити про мир, але про справжній мир, а не остаточне порушення суверенітету України чи європейської безпеки”.

– Якщо агресивна війна принесе Росії вигоду, світ стане більш нестабільним. Будь-хто може спокуситися захопити частину території свого слабшого сусіда, – додав він.

Нагадаємо, Трамп анонсував зустріч із Путіним, яка має відбутися 15 серпня на Алясці. Він також заявив, що в угоді щодо війни Росії проти України варто очікувати обмін територіями.

