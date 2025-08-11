Є небезпека рішень без України та ЄС: Зеленський після розмови з саудівським принцом

Спадкоємний принц Королівства Саудівська Аравія Мухаммад бін Салман Аль Сауд поділяє думку української сторони про небезпеку ухвалення будь-яких рішень без участі України та європейських держав.

Про спільне бачення щодо цього питання повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з принцом.

Розмова Зеленського та принца Саудівської Аравії: що відомо

Президент поінформував принца про контакти з міжнародними партнерами та дипломатичну діяльність, спрямовану на припинення бойових дій. Президент подякував за підтримку України.

– Фактично цілодобово триває комунікація з лідерами, ми на постійному зв’язку. Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Але мир повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою. Це важливо не лише для України – для кожної європейської країни, – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що вони із принцом Саудівської Аравії однаково бачать небезпеку ухвалення будь-яких рішень без участі України та європейських держав.

Він подякував Мухаммаду бін Салману Аль Сауду за підтримку цієї позиції та готовність докласти зусиль заради встановлення миру.

Зеленський та принц Саудівської Аравії обговорили спільні проєкти, що мають зміцнити обидві держави. Вони домовилися про координацію дій між своїми командами.

Нагадаємо, у березні Зеленський здійснив візит до Саудівської Аравії, в ході якого він зустрівся із Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Вони обговорили обговорили кроки, які можуть закінчити війну в Україну та забезпечити тривалий мир.

