Лідери ЄС схвалили заяву перед зустріччю Трампа та Путіна: не долучився лише Орбан

Очільники 26 держав — членів Європейського Союзу затвердили спільну заяву на підтримку України напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна на Алясці.

Однак прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився ставити свій підпис.

Про це йдеться у тексті заяви, що є в розпорядженні Європейської правди.

Заява лідерів ЄС перед переговорами Трампа та Путіна

За словами топпосадовця ЄС, заява була узгоджена главами держав та урядів країн — членів ЄС за винятком Угорщини.

Віктор Орбан не поставив підпис під документом, який був затверджений пізно ввечері 11 серпня.

У документі лідери ЄС підтримують зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни Росії проти України та досягнення справедливого і тривалого миру.

Вони наголошують, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє.

— Шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зменшення бойових дій, – зазначається в заяві лідерів ЄС.

Очільники Євросоюзу наголосили, що ЄС у координації зі США та іншими близькими партнерами продовжить надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні.

Також буде продовжено підтримку та запровадження обмежувальних заходів проти Російської Федерації.

Крім того, ЄС та держави-члени готові додатково робити внесок у гарантії безпеки для України.

Європейський Союз наголошує на невід’ємному праві України обирати власну долю та продовжить підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС.

В кінці документа окремо зазначено, що Угорщина не приєдналася до цієї заяви.

Орбан – про заяву лідерів ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підписав заяву ЄС через те, що на зустріч Трампа з Путіном не були запрошені лідери Євросоюзу і “вказівки з лави суддів” можуть лише погіршити ситуацію.

У дописі в соцмережі X Орбан назвав три причини відмови:

спроба встановити умови для зустрічі, на яку не запросили лідерів ЄС; сумний факт, що ЄС залишився осторонь; єдиний розумний крок для лідерів ЄС – це ініціювання саміту ЄС-Росія за прикладом зустрічі США-Росія.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп має зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці.

