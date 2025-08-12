Саміт на Алясці має гарантувати безпеку України, а не лише перемир’я — посол ЄС

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна повинна принести більше, ніж просто перемир’я між Україною та Росією.

Про це заявила голова Представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.

Зустріч Путіна і Трампа: чому в ЄС згадали Мюнхен-1938 і Ялту-1945

Вона наголосила, що не всі мирні угоди забезпечують справжній мир, і навела історичні приклади — Мюнхенську угоду 1938 року та Ялтинську конференцію 1945 року.

— Мюнхен 1938. Ялта 1945. Будучи народженою в Чехословаччині, для мене це не просто дати в підручнику історії – це відкриті рани. У Мюнхені мою країну розділили, не давши їй права голосу за столом переговорів. У Ялті нас передали Сталіну заочно, — зазначила Матернова.

Вона застерегла, що світ може опинитися на подібному перехресті, коли майбутнє України та безпека Європи вирішуватимуться без участі української сторони.

За її словами, європейські лідери зараз працюють у терміновому режимі, щоб запобігти такому сценарію. Завтрашня відеоконференція за участю Трампа та президента України Володимира Зеленського — частина цих зусиль.

Матернова підкреслила, що мир не може винагороджувати агресора, а Україна та Європа мають бути присутні за будь-яким столом переговорів.

— Якщо саміт на Алясці має ознаменувати початок миру, він має принести більше, ніж просто затишшя зброї. Він має гарантувати безпеку України, її суверенітет і право самій визначати своє майбутнє, — наголосила дипломатка.

