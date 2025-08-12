Укр Рус
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
3 хв.

Світові ціни на нафту стабілізувалися на тлі тарифного перемир’я США та Китаю

танкер нафта
Фото: Depositphotos

Світові ціни на нафту стабілізувалися на тлі продовження тарифного перемир’я між США та Китаєм до 10 листопада. 

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту: що вплинуло і чого очікувати далі

Загалом ф’ючерси на нафту марки Brent до 09:04 за Гринвічем знизилися на 2 центи до 66,61 долара за барель, а ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 10 центів, або 0,2%, до 63,86 долара.

– Це викликало надію на те, що між двома найбільшими економіками світу можна досягти угоди та уникнути фактичного торговельного ембарго. (Це, – Ред.) може зменшити попит на паливо та призвести до зниження цін на нафту, – очікують співрозмовники видання.

Коливання цін на нафту також пов’язують з новими ознаками послаблення на ринку праці США, повідомила старший ринковий аналітик брокерської компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева. 

На траєкторію ставки можуть вплинути й дані щодо інфляції в США, які мають опублікувати трохи пізніше. 

Ще однією потенційною причиною змін на ринку нафти є зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці щодо можливості припинення війни в Україні. 

Журналісти нагадали, що США погрожують Росії суворішими санкціями щодо покупців російської нафти, таких як Китай та Індія, якщо досягти мирної угоди не вдасться. 

Джерело: Reuters

ІндіяКитайнафтаСША
