Світові ціни на нафту стабілізувалися на тлі тарифного перемир’я США та Китаю
Світові ціни на нафту стабілізувалися на тлі продовження тарифного перемир’я між США та Китаєм до 10 листопада.
Про це повідомляє Reuters.
Ціни на нафту: що вплинуло і чого очікувати далі
Загалом ф’ючерси на нафту марки Brent до 09:04 за Гринвічем знизилися на 2 центи до 66,61 долара за барель, а ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 10 центів, або 0,2%, до 63,86 долара.
– Це викликало надію на те, що між двома найбільшими економіками світу можна досягти угоди та уникнути фактичного торговельного ембарго. (Це, – Ред.) може зменшити попит на паливо та призвести до зниження цін на нафту, – очікують співрозмовники видання.
Коливання цін на нафту також пов’язують з новими ознаками послаблення на ринку праці США, повідомила старший ринковий аналітик брокерської компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.
На траєкторію ставки можуть вплинути й дані щодо інфляції в США, які мають опублікувати трохи пізніше.
Ще однією потенційною причиною змін на ринку нафти є зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці щодо можливості припинення війни в Україні.
Журналісти нагадали, що США погрожують Росії суворішими санкціями щодо покупців російської нафти, таких як Китай та Індія, якщо досягти мирної угоди не вдасться.