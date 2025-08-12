Європарламентарі перед переговорами на Алясці: РФ не можна винагороджувати територіями

Голови парламентських комітетів у закордонних справах низки європейських держав та Європарламенту виступили зі спільною заявою про недопустимість винагородження Росії територіями за агресію проти України.

Відповідну заяву опублікували на сайті Верховної Ради.

Жодних поступок агресору на переговорах на Алясці

У заяві міститься заклик до лідерів вільного світу домогтися угоди про припинення вогню, яка відповідатиме найкращим інтересам усіх людей, що цінують свободу в демократичному світі.

Парламентарі наголошують, що будь-яка угода, досягнута на переговорах на Алясці 15 серпня 2025 року або після цієї дати, має чітко підтверджувати суверенітет України, її територіальну цілісність, Конституцію та принципи Статуту ООН.

— Вкрай важливо, щоб Росія не отримала винагороди за свою жорстоку та незаконну війну агресії проти України у вигляді територіальних здобутків, – сказано у заяві.

Принцип “Нічого про Україну без України”

Очільники комітетів відзначають, що майбутнє України можуть визначати лише самі українці, дотримуючись фундаментального принципу: “Нічого про Україну без України”.

Європейські держави також повинні брати участь у переговорах, щоб мінімізувати ризики для європейської безпеки.

Керівники парламентських комітетів попереджають, що Росія, ймовірно, намагатиметься використати переговори як привід, щоб уникнути безумовного припинення вогню та домогтися послаблення санкцій.

У зв’язку з цим вони закликають продемонструвати єдність, рішучість і вірність універсальним правам.

Текст заяви підписали 27 керівників парламентських комітетів у закордонних справах, зокрема представники України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії, Молдови, Британії, Фінляндії, Люксембургу, Болгарії, Ісландії, Норвегії, Австрії, Бельгії, Швеції, Франції, Німеччини, Італії, Ірландії, Нідерландів, Данії та голова комітету Європейського парламенту.

Раніше повідомлялося, що очільники 26 держав – членів ЄС затвердили спільну заяву на підтримку України, але прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не поставив підпис під документом.

