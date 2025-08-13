Чудові люди: Трамп зробив заяву перед розмовою з лідерами Європи і Зеленським

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що лідери європейських країн хочуть, щоб угода про досягнення миру між Україною та РФ була укладена.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп зробив заяву перед зустріччю з Путіним

– Незабаром буду розмовляти з європейськими лідерами. Це чудові люди, які хочуть, щоб угода була укладена, – зазначив Трамп.

Йдеться про заплановану телефонну розмову президента США із лідерами Європи та президентом України напередодні зустрічі Трампа з диктатором Володимиром Путіним.

В іншому дописі Трамп звинуватив низку ЗМІ, які критикують його за заплановану зустріч з Путіним на Алясці, називаючи це перемогою російського диктатора.

Президент США заявив, що “ми виграємо у всьому”, і додав, що “фейкові новини працюють понаднормово”.

– Якби я отримав безкоштовно Москву та Ленінград у межах угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду… Вони хворі та нечесні люди, які, ймовірно, ненавидять нашу країну. Але це не має значення, бо ми виграємо у всьому! – написав Трамп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вже прибув до Берліна, де візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

Минулої п’ятниці президент США Дональд Трамп оголосив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці. Він також казав про намір домовитись про певні “обміни територіями”.

