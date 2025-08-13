Естонія вислала першого секретаря посольства Росії – причина

МЗС Естонії оголосило персоною нон грата першого секретаря посольства Росії через втручання у внутрішні справи країни та підрив конституційного ладу. За даними ЗМІ, йдеться про Дмитра Прилєпіна.

Естонія оголосила російського дипломата персоною нон грата

– Міністерство закордонних справ Естонії сьогодні, 13 серпня, викликало повіреного у справах посольства Росії та вручило йому дипломатичну ноту, в якій зазначається, що першого секретаря посольства РФ оголошено персоною нон грата, тож дипломат повинен залишити Естонію, – йдеться у повідомленні відомства.

Там пояснили, що Естонія не має наміру терпіти дії РФ проти їх конституційного ладу та внутрішньої стабільності.

– Естонія також повідомить партнерів та союзників про інцидент, – кажуть у МЗС.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Цахкни, цей дипломат безпосередньо та активно займався “підривом конституційного ладу та правової системи Естонії, а також розколом естонського суспільства, сприяючи скоєнню злочинів проти держави, включно з кількома порушеннями санкцій”.

– Постійне втручання російського посольства у внутрішні справи Естонської Республіки має припинитися, а висилка дипломата є сигналом того, що Естонія не допускає на своїй території діяльності, координованої та організованої іноземною державою, – наголосив він.

Джерело: МЗС Естонії

