Посилена безпека і без телефонів: ЗМІ дізналися, як проходила відеозустріч із Трампом

У Берліні запровадили найвищий рівень безпеки для відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами, що відбувалась у будівлі Федеральної канцелярії.

Головною причиною називають — побоювання, що російські спецслужби можуть здійснити прослуховування.

Попередньо відомо, що зустріч проходила на четвертому поверсі канцелярії, який називають секретним поверхом. Там розташований ситуаційний центр — приміщення без вікон, повністю захищене від прослуховування.

Український президент Володимир Зеленський особисто прибув до Берліна і разом із канцлером Фрідріхом Мерцем, де брав участь у заході. Його візит потребував масштабних заходів безпеки, зокрема блокування вулиць.

Видання зазначає, що до зали засідань не допускали навіть перекладачів — усі мали спілкувалися англійською. Учасники були зобов’язані залишити мобільні телефони за межами центру, у спеціальних Noise-Box — контейнерах, що створюють шум для блокування мікрофонів, адже навіть вимкнені пристрої можуть бути використані для підслуховування. Лідери, які доєднувались дистанційно, робили це з аналогічно захищених приміщень у своїх країнах.

Головна мета відеоконференції — підготовка до зустрічі Путіна і Трампа, запланованої в п’ятницю на Алясці.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що під час відеоконференції з президентом Дональдом Трампом, європейськими лідерами та генсеком НАТО було узгоджено п’ять принципів для завершення війни.

