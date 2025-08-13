Путін поговорив із Кім Чен Ином перед зустріччю з Трампом: про що йшлося

Напередодні запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Путін поговорив з Кім Чен Ином

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на північнокорейське агентство KCNA, під час розмови у вівторок Путін подякував Кім Чен Ину за підтримку війни в Україні.

Два лідери “обмінялися думками з питань, що становлять взаємний інтерес”.

Раніше Кремль повідомляв, що Путін поділився інформацією з Кім Чен Ином “у контексті майбутніх переговорів” із Трампом.

– Кім Чен Ин висловив тверду переконаність у тому, що КНДР завжди буде вірна духу договору між КНДР і Росією і повністю підтримає всі заходи, які російське керівництво вживе в майбутньому, — йдеться в повідомленні KCNA, маючи на увазі пакт про взаємну оборону, підписаний двома лідерами минулого року.

Крім того, Кім і Путін домовилися про подальше зміцнення партнерства та “тісніші контакти в майбутньому”.

Телефонна розмова відбулася за три дні до зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.

Минулого тижня після оголошення про майбутні переговори Путін також поспілкувався телефоном із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Щодо зустрічі на Алясці, речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що переговори між Трампом і Путіним будуть зосереджені на завершенні війни РФ проти України.

Вона також підтвердила, що президента України Володимира Зеленського на цій зустрічі не буде.

За даними CNN, переговори відбудуться на військовій базі в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.

