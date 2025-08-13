Рубіо й Лавров узгодили деталі зустрічі Трампа з Путіним на Алясці
Державний секретар США Марко Рубіо обговорив з міністром закордонних справ РФ Сергіем Лавровим підготовку до саміту на Алясці 15 серпня.
Про це повідомила речниця Держдепартаменту Сполучених Штатів Теммі Брюс на своїй сторінці у соцмережі Х.
Підготовка до саміту на Алясці
За словами Брюс сторони підтвердили налаштованість на успішне проведення переговорів.
Нагадаємо, 12 серпня під час брифінгу у Вашингтоні прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт оголосила, що саміт лідерів США та РФ відбудеться в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска.
Вона зазначила, що Можливо, у Трампа є плани на майбутнє поїхати до Росії” та додала, що ініціатива проведення зустрічі на Алясці належала Володимиру Путіну.
За даними CNN, зустріч відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон.
Джерела видання повідомляють, що Білий дім намагався уникнути варіанту, коли російський лідер і його делегація перебуватимуть на американському військовому об’єкті.
Втім, нинішня ситуація свідчить про поспіх, із яким узгоджують деталі першої за понад чотири роки зустрічі такого рівня між США та Росією.