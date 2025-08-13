США продовжать продавати зброю для України навіть без успіху у переговорах із РФ — ЗМІ

США продовжать продавати озброєння країнам НАТО для підтримки України навіть у разі провалу переговорів із Росією.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на поінформованого американського чиновника.

США готові і надалі передавати зброю союзникам для України: що відомо

За словами американського чиновника, Трамп не планує згортати військову допомогу для України, навіть якщо його особисті дипломатичні ініціативи не призведуть до миру.

— Навіть якщо дипломатичні зусилля не матимуть успіху, Трамп продовжить продавати зброю країнам НАТО для України, — наголосив співрозмовник.

Він пояснив, що, попри суперечливу риторику президента, яка може здаватися проросійською, її мета — створити умови для досягнення вигідної угоди з Кремлем.

За попередньою інформацією, у Білому домі вважають, що США разом із союзниками здатні завдати потужного удару по російській економіці за дуже короткий час.

— Якщо йому доведеться обирати сторону, Трамп розпочне бити по російській економіці, — підкреслив високопосадовець.

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

За даними джерел, ознайомлених з перебігом переговорів, Росія готова піти на тимчасове припинення вогню, якщо Україна відмовиться від територій Донецької та Луганської областей. При цьому Москва не пропонує повернути окуповані райони Херсонщини та Запорізької області, які забезпечують сухопутний коридор до анексованого Криму.

13 серпня президент Володимир Зеленський прибув у Берлін для відеоконференції з лідерами ЄС, генсекретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом.

