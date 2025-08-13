Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі – CNN

Президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін зустрінуться в п’ятницю 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Про це повідомляє CNN.

Пошук місця зустрічі Путіна з Трампом: що відомо

Американські чиновники, які минулими вихідними намагалися знайти та забронювати місце для п’ятничного саміту, швидко зіткнулися з неочікуваною проблемою: літо — пік туристичного сезону на Алясці.

Зараз дивляться

Варіанти, здатні прийняти двох світових лідерів із дотриманням усіх вимог, виявилися вкрай обмеженими.

Після обговорень організатори дійшли висновку, що єдиним можливим місцем проведення зустрічі є Анкорsдж.

Лише спільна база Елмендорф-Річардсон, розташована на північній околиці міста, могла відповідати всім умовам безпеки для історичної події.

За даними джерел CNN, Білий дім прагнув уникнути сценарію, за якого російський лідер та його делегація перебуватимуть на території військового об’єкта США.

Однак ситуація, що склалася, підкреслює поспіх, з яким зараз узгоджуються деталі зустрічі — першої за понад чотири роки на такому рівні між США та Росією.

При цьому джерела зазначають, що підготовка до саміту все ще далека від завершення.

У вівторок, за повідомленням МЗС РФ, відбулася розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якої обговорили окремі аспекти організації заходу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає зустріч як «пробну» й не має наперед визначених очікувань.

Американська сторона була задоволена та навіть дещо здивована, коли російський президент погодився на проведення переговорів на території США — причому в регіоні, який колись належав Російській імперії.

Президент України Володимир Зеленський, за попередніми даними, не братиме участі в саміті на Алясці.

Раніше повідомлялося, що для зустрічі Трампа з Путіним секретна служба США орендувала будинок в Анкоріджі.

Зауважимо, що речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу підтверджувала, що зустріч Трампа і Путіна відбудеться в Анкориджі на Алясці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.