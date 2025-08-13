Трамп планує використати тему санкцій на зустрічі з Путіним – Бессент

На зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп планує використати проти російського лідера Володимира Путіна тему санкцій.

Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бессент.

Зустріч Трампа та Путіна: всі варіанти перебувають на столі

Бессент наголосив, що Дональд Трамп збирається дати зрозуміти Володимиру Путіну, що “всі варіанти на столі” – санкції можуть бути як ослаблені, так і посилені, залежно від поведінки російського диктатора.

Крім того, за його словами, усі уже чинні обмеження можуть “мати терміни дії”.

Міністр висловив думку, що Європі теж варто приєднатися до США в контексті використання таких санкцій, щоб допомогти створити більше важелів впливу.

Раніше президент США пообіцяв посилити антиросійські санкції у разі, якщо РФ не піде на перемир’я з Україною.

Однак цього не сталось, попри те, що Москва обстріли так і не припинила.

Дональд Трамп пояснив це тим, що росіяни запропонували йому зустріч на рівні лідерів, яку проведуть на Алясці 15 серпня.

