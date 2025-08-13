Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.

Трамп планує використати тему санкцій на зустрічі з Путіним – Бессент

Трамп і Путін

На зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп планує використати проти російського лідера Володимира Путіна тему санкцій. 

Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бессент.

Зустріч Трампа та Путіна: всі варіанти перебувають на столі

Бессент наголосив, що Дональд Трамп збирається дати зрозуміти Володимиру Путіну, що “всі варіанти на столі” – санкції можуть бути як ослаблені, так і посилені, залежно від поведінки російського диктатора. 

Зараз дивляться

Крім того, за його словами, усі уже чинні обмеження можуть “мати терміни дії”.

Міністр висловив думку, що Європі теж варто приєднатися до США в контексті використання таких санкцій, щоб допомогти створити більше важелів впливу. 

Раніше президент США пообіцяв посилити антиросійські санкції у разі, якщо РФ не піде на перемир’я з Україною. 

Однак цього не сталось, попри те, що Москва обстріли так і не припинила. 

Дональд Трамп пояснив це тим, що росіяни запропонували йому зустріч на рівні лідерів, яку проведуть на Алясці 15 серпня. 

Читайте також
Чудові люди: Трамп зробив заяву перед розмовою з лідерами Європи і Зеленським
Трамп

Джерело: Sky News

Пов'язані теми:

АляскаВолодимир ПутінДональд ТрампСанкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь