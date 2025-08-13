Зеленський відвідає Берлін для участі у відеоконференції з Трампом

Сьогодні, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідає Берлін.

Там він зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а потім вони візьмуть участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та іншими європейськими лідерами.

Про це повідомляє Bild. Інформацію також підтвердив речник Зеленського Сергій Никифоров.

– Президент сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом, – сказав Никифоров журналістам.

Що відомо про візит Зеленського до Берліну

Як пише Bild, метою відеоконференції є підготовка до зустрічі Путіна і Трампа на Алясці в п’ятницю, 15 серпня.

Федеральний канцлер Німеччини хоче скоординувати потенційні мирні переговори з кількома главами держав і урядів. Основна увага Мерца зосереджена на можливих наслідках зустрічі президента США з кремлівським диктатором.

Передбачається, що канцлер Німеччини хоче запобігти згоді Трампа на сумнівну угоду, яка в кінцевому підсумку буде укладена на шкоду Україні та Європі.

Відеоконференція за участю Трампа, Зеленського та глав європейських урядів планується в кілька раундів. На ній, зокрема, буде обговорюватися питання про те, як реагувати на територіальні претензії Росії і які вимоги безпеки можуть бути реалізовані.

За підсумками зустрічі приблизно о 17:00 за київським часом можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ. Окрім того, сьогодні буде онлайн засідання Коаліції охочих.

